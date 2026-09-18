TSP Ankara İl Örgütü, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan hakkında suç duyurusunda bulundu

(ANKARA) - Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) Ankara İl Örgütü, Keçiören Belediyesi'nin kamusal alanlarda "alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapan" kişilerin ihbar edilmesine yönelik uygulaması nedeniyle Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TSP Ankara İl Örgütü tarafından yapılan suç duyurusunda, başta görevi kötüye kullanma ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması iddiaları olmak üzere ilgili suçlar yönünden soruşturma yürütülmesi talep edildi.

TSP Ankara İl Örgütü, uyuşturucuyla mücadele gerekçesinin yurttaşların yaşam biçimlerini denetleyen ve kapsamı belirsiz bir "ahlak" anlayışını kamusal yetkiye dönüştürmenin aracı olamayacağını belirtti.

TSP Ankara İl Örgütü açıklamasında, "Belediyelerin görevi yurttaşların yaşam biçimlerini sınıflandırmak ve birbirlerini ihbar etmelerini teşvik etmek değildir. Yerel yönetimler herkes için eşit, özgür ve güvenli bir kamusal yaşamı sağlamakla yükümlüdür. Kamusal yetkinin ahlak bekçiliğine dönüştürülmesine karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.