TTB'den Eğitimde Şiddet Uyarısı
TTB'den Eğitimde Şiddet Uyarısı

15.04.2026 19:41
TTB, okullarda artan şiddeti halk sağlığı sorunu olarak değerlendirip eylemleri destekledi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetin artık eğitim alanına da yayıldığını belirterek, "Şiddet bir halk sağlığı sorunudur" dedi. TTB ayrıca "Eğitim emekçilerinin, şiddet sorununun çözülmesi talebiyle yaptıkları Türkiye genelindeki iş bırakma ve Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önündeki yaşam nöbeti eylemlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan silahlı saldırılara siyasetçilerden tepkiler sürüyor. Saldırıların ardından TTB Merkez Konseyi tarafından sosyal medyadan yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şiddetsiz bir ülke mümkün ve zorunludur"

"Şiddet Bir Halk Sağlığı Sorunudur! Çözümün Yolu Güçlü, Kapsayıcı ve Bütünlüklü Politikalardan Geçmektedir!"

"Sağlık alanında uzun yıllardır yaşanan ve meslektaşlarımızın ölümüne neden olan şiddet olaylarının eğitim alanına yayılıyor olmasını büyük bir endişe ve üzüntüyle gözlemliyoruz. Dün (14 Nisan 2026) Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 yaşındaki bir saldırganın öğrenci ve öğretmen 16 kişiyi yaralayıp kendi yaşamına son vermesinin ardından; bugün de Kahramanmaraş Onikişubat'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda sekizinci sınıf öğrencisi bir çocuk, okul çantasında getirdiği silahlarla üçü öğrenci biri öğretmen dört kişiyi öldürmüş, yine öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 20 kişiyi yaralamış ve kendi yaşamına son vermiştir."

Derin üzüntü duyduğumuz saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar; saldırılardan etkilenen tüm öğrencilere, eğitim emekçilerine ve ailelerine geçmiş olsun diliyoruz. Şiddet bir halk sağlığı sorunudur! Yalnızca bireylerin ruhsal sorunları ile açıklanamaz; aksine politik, ekonomik, sosyal koşullar ile şekillenen toplumsal sağlık sorunları ile birlikte ele alınmalıdır. Bu bağlamda çözümün yolu da yalnızca bireye odaklanan yaptırım temelli uygulamalardan değil; güçlü, kapsayıcı ve bütünlüklü politik, ekonomik, sosyal politikalardan geçmektedir.

Toplumda gerilimi tırmandırıp şiddet eğilimini besleyen politikalara derhal son verilmelidir. Şiddeti öven ve özendiren söylem ve eylemlerden kaçınılmalıdır. Toplumsal yaşamın hemen her alanında destekleyici uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. Eğitim kurumları güvenli, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin güvenliği öncelikli hale getirilmelidir. Eğitim emekçilerinin şiddet sorununun çözülmesi talebiyle yaptıkları Türkiye genelindeki iş bırakma ve Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önündeki yaşam nöbeti eylemlerini destekliyor ve yineliyoruz: Şiddetsiz bir ülke mümkün ve zorunludur!"

Kaynak: ANKA

