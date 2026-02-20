TTB'den Hekimlik Koşullarına Tepki

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), son zamanlarda hekimlik faaliyetlerini kısıtlayan bazı yasa ve yönetmelik değişikliklerinin uygulamaya geçirildiğini belirterek, "Kamu idaresinden talebimiz, bu olumsuz koşulların düzeltilmesi, hekimlerin çalışma özgürlüklerini kısıtlayan, mesleklerini özenle ve güvenle yapmalarını engelleyen düzenlemelerin kaldırılmasıdır. İyi hekimlik ancak iyi şartlarda yapılabilir" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, son dönemde hekimlerin çalışma koşullarını ve sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkilediğini belirttiği yasal düzenlemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Son zamanlarda hekimlik faaliyetlerimizi kısıtlayan, engelleyen ve sağlık hizmeti vermemizde çeşitli güçlüklere neden olan bazı yasa ve yönetmelik değişiklikleri uygulamaya geçirilmiştir. Hizmet kusurundan doğan zararlara karşılık mahkemelerce karar verilen ödenmesi imkansız, yoksullaştırıcı, fahiş tazminatlar, serbest çalışan hekimlere getirilen yıllık ruhsat harcı ödemeleri, serbest çalışan hekimlere getirilen kota kısıtlamaları, sağlık hizmet ortamlarında yaşanan şiddet olayları, kamu sağlık kurumlarında 5 dakikada bir hasta bakma baskısı, aile hekimlerine 'eziyet yönetmeliği' ile getirilen negatif performans cezaları bizlerin çalışma şevkini kırmakta, mesleğimizi bilimsel kurallara uygun ve etkili şekilde yapmamızı engellemekte ve kaliteli hizmet sunumunu ortadan kaldırmaktadır. Kamu idaresinden talebimiz, bu olumsuz koşulların düzeltilmesi, hekimlerin çalışma özgürlüklerini kısıtlayan, mesleklerini özenle ve güvenle yapmalarını engelleyen düzenlemelerin kaldırılmasıdır. Halkımıza daha iyi sağlık hizmeti verebilmemiz için hekimlerin haklı talepleri dikkate alınmalıdır. İyi hekimlik ancak iyi şartlarda yapılabilir."