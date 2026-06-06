TTB'den Rahmi Koç'a Tepki - Son Dakika
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TTB'den Rahmi Koç'a Tepki

06.06.2026 13:55
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TTB, Rahmi Koç'un Kürt kadınları hedef alan sözlerini kınadı ve kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, iş insanı Rahmi Koç'a Kürt kadınlarına yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Konsey'den yapılan açıklamada, "Kadınları ve Kürtleri açıkça aşağılayan, hekimlik meslek onurunu hedef alan bu çirkin sözlerin dile getirilmesi ile bu sözlerin 'fıkra', 'şaka', 'mizah' adı altında meşrulaştırılmaya çalışılması kabul edilebilir de değildir. Cinsiyetçi, ayrıştırıcı, hedef gösterici ifadeleri kınıyor; kamuoyunu da duyarlı olmaya ve tepki göstermeye çağırıyoruz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, İzmir'de katıldığı bir hastanenin açılış töreninde "Kürt hasta kadın" fıkrası anlatan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a tepki gösterdi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün İzmir'deki bir özel hastane açılışında Türkiye'nin önde gelen sermayedarlarından birinin fıkra adı altında sarf ettiği sözlere ve eski bir Başbakan'ın ona katılarak gülmesine tanık olduk. Başında olduğu sermaye grubunun tarihinin emek, emekçi ve halk düşmanlığının da tarihi olduğunu bildiğimiz bu kişinin sözleri bizim için elbette şaşırtıcı değildir."

Öte yandan, kadınları ve Kürtleri açıkça aşağılayan, hekimlik meslek onurunu hedef alan bu çirkin sözlerin dile getirilmesi ile bu sözlerin 'fıkra', 'şaka', 'mizah' adı altında meşrulaştırılmaya çalışılması kabul edilebilir de değildir. Cinsiyetçi, ayrıştırıcı, hedef gösterici ifadeleri kınıyor; kamuoyunu da duyarlı olmaya ve tepki göstermeye çağırıyoruz. Eşit, ücretsiz, bilimsel bilgiye dayalı, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde sağlık hakkını ve hekimlik meslek onurunu savunmaktan bir adım geri durmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

Rahmi Koç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB'den Rahmi Koç'a Tepki - Son Dakika

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