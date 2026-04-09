Üye Girişi
Son Dakika Logo

TTB'den Ümit Erkol'a Destek Açıklaması

09.04.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Tabipleri Birliği, Ümit Erkol'un gözaltına alınmasını ve süreci takip ettiklerini belirtti.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB), CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Ümit Erkol hakkındaki süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Soruşturmanın adil bir biçimde yürütülmesini, meslektaşımız hakkındaki itibarsızlaştırma ve suçlulaştırma çabalarının derhal son bulmasını istiyoruz. Anayasal haklar güvence altına alınmadan, demokrasi, adalet ve barış sağlanmadan sağlıklı bir toplum olamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Tabip Odası önceki dönem başkanlarından Dr. Ümit Erkol'un gözaltına alındığı süreci takip ediyor, demokrasi, adalet ve barış sağlanmadan sağlıklı bir toplum olunamayacağını hatırlatıyoruz. Ankara Tabip Odası'nda 2000-2002 döneminde Yönetim Kurulu başkanlığı, 1992-1994 ile 2002-2004 dönemlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenen ve iyi hekimlik mücadelesinde uzun yıllar emek veren, Eylül 2023'ten bu yana da Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Ümit Erkol, İzmir merkezli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştır."

"Süreci hassasiyetle takip ediyoruz"

Meslektaşımız Dr. Ümit Erkol hakkındaki süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Soruşturmanın adil bir biçimde yürütülmesini, meslektaşımız hakkındaki itibarsızlaştırma ve suçlulaştırma çabalarının derhal son bulmasını istiyoruz. Anayasal haklar güvence altına alınmadan, demokrasi, adalet ve barış sağlanmadan sağlıklı bir toplum olamayacağını bir kez daha hatırlatıyor, 'başka bir Türkiye'nin mümkün ve hatta zorunlu olduğunu vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:18:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.