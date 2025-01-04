TTB, Dr. Hussam Abu Safiya'nın Gözaltını Kınadı - Son Dakika
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TTB, Dr. Hussam Abu Safiya'nın Gözaltını Kınadı

Türk Tabipleri Birliği, Gazze'deki hastane müdürünün gözaltına alınmasını kınadı ve serbest bırakılmasını istedi.

04.01.2025 00:35
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazze Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını kınayarak, serbest bırakılması için uluslararası sağlık kuruluşlarını göreve çağırdı.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni basarak ateşe vermesini ve son ana kadar direnen hastane müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'yı esir almasını lanetliyoruz. Hiçbir milliyet, din veya etnik köken gözetmeden, hastaların iyilik halinin ve insan yaşamının korunmasının hekimler için öncelikli olduğunu hatırlatıyor; meslektaşımızın derhal serbest bırakılması için Dünya Tabipleri Birliği'ni, Dünya Sağlık Örgütü'nü ve uluslararası kamuoyunu göreve çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TTB, Dr. Hussam Abu Safiya'nın Gözaltını Kınadı - Son Dakika

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