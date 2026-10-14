TTB, Halk TV'ye kayyım atanmasını ve kanala yapılan polis baskınını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TTB, Halk TV'ye kayyım atanmasını ve kanala yapılan polis baskınını kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TTB, Halk TV\'ye kayyım atanmasını ve kanala yapılan polis baskınını kınadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTB, Halk TV'ye kayyım atanmasını ve kanala yapılan polis baskınını kınadı. TTB, yayının durdurulup çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonun basın özgürlüğüne saldırı olduğunu belirterek halkın haber alma hakkını savunmayı sürdüreceğini açıkladı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterilerek, "Bu tahakkümü kabul etmeyecek, normalleştirmeyeceğiz. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz" denildi.

TTB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Halk TV'ye yönelik operasyonu kınıyor; halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunuyoruz siyasi iktidarın basın-yayın alanı üzerinde adım adım derinleştirdiği tahakkümün son örneği bu sabah yaşandı. Halk TV'ye kayyum atandı, kanalın binasına sabahın erken saatlerinde yüzlerce polis baskın düzenledi, yayın durduruldu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Halkın haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü, basın-yayın emekçilerinin çalışma haklarını ve mesleki özerkliğini hedef alan bu operasyon, demokratik toplumun esaslarına yönelik açık bir saldırıdır. Halkın doğru habere ve bilgiye erişebilmesi, demokratik ve özgür bir toplumun tesis edilmesi, aynı zamanda sağlıklı olabilmenin başat koşuludur. Bu tahakkümü kabul etmeyecek, normalleştirmeyeceğiz. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
PolitikaGüncelKayyumPolisMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay’da TOKİ kiraları yılın başından bu yana 15 bin liraya yükseldi Hatay'da TOKİ kiraları yılın başından bu yana 15 bin liraya yükseldi
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
15:17
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
14:33
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:21:33. #7.13#
SON DAKİKA: TTB, Halk TV'ye kayyım atanmasını ve kanala yapılan polis baskınını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei