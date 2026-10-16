TTB, HIV derneklerinin 12 Eylül 2026 operasyonları sonrası 3 kuruma yazı gönderdi - Son Dakika
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TTB, HIV derneklerinin 12 Eylül 2026 operasyonları sonrası 3 kuruma yazı gönderdi

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TTB, HIV derneklerinin 12 Eylül 2026 operasyonları sonrası 3 kuruma yazı gönderdi
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TTB, HIV derneklerinin sorunları için TBMM Komisyonu, TİHEK ve KDK'ya yazı gönderdi. Yazıda Pozitif Yaşam ve Pozitif-İz'in kaynak, finansman ve 12 Eylül operasyonları nedeniyle sürdürülebilirlik sorunu yaşadığı, HIV ile yaşayanların erişimini zorlaştırabileceği belirtildi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği, HIV alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin karşı karşıya kaldığı zorlukların sağlık hakkı ve iyi yönetim açısından değerlendirilmesi amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) başkanlıklarına birer yazı gönderdi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, ilgili kurumlara iletilen yazıda, HIV ile yaşayan bireylere yönelik tıbbi, hukuki ve psikososyal destek ile danışmanlık çalışmaları yürüten Pozitif Yaşam Derneği ve Pozitif-İz Derneği'nin gerek kaynak ve finansman gerekse 12 Eylül 2026 tarihli operasyonlar nedeniyle sürdürülebilirlik sorunu yaşadığı belirtildi.

Sivil toplum örgütlerinin sunduğu destek hizmetlerinin kesintiye uğramasının doğurabileceği olumsuzluklara işaret edilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Sivil toplum örgütlerinin sunduğu destek hizmetlerinin kesintiye uğraması, özellikle damgalanma ve sosyal dışlanma nedeniyle sağlık hizmetlerine erişmekte güçlük yaşayan kişilerin durumunu ağırlaştırabilir. Bu durum, sağlık hizmetlerine başvuruların gecikmesi, tedavi süreçlerinin sürdürülebilmesinde güçlük yaşanması ve kişilerin hak ihlalleri karşısında destek mekanizmalarından uzaklaşması gibi sonuçlar doğurabilir."

Yazıda, kurumlardan "Başvurunun, kurumun görev alanına giren yönleriyle değerlendirilmesi, ilgili idari işlem ve uygulamaların temel hak ve özgürlükler, sağlık hakkı ve iyi yönetim ilkeleri bakımından incelenmesi, HIV ile yaşayan bireylerin sağlık hizmetlerine, danışmanlığa ve hak arama mekanizmalarına erişiminin olumsuz etkilenmemesi için ilgili idarelere yönelik değerlendirme ve tavsiyelerde bulunulması, başvuru kapsamında yapılan işlemler ve varılan sonuç hakkında TTB'ye bilgi verilmesi" taleplerinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: TTB, HIV derneklerinin 12 Eylül 2026 operasyonları sonrası 3 kuruma yazı gönderdi - Son Dakika
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