TTB, MEDULA\'da hekimlere getirilen onay yüküne karşı tabip odalarına dilekçe gönderdi

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), MEDULA sisteminde hekimlere getirilen kontrol ve onay yükümlülüğüne karşı itiraz dilekçesi hazırladı.

Kamu sağlık kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında elektronik veri ve faturalandırma işlemlerinin yürütüldüğü Medikal Ulak (MEDULA) sisteminde, 1 Eylül 2026'dan itibaren yapılan değişiklikle, hekimlerden tıbbi işlemlere ilişkin kayıtların şahsi elektronik imzalarını kullanarak kontrol etmesi ve onaylanması istenmeye başlamıştı.

TTB, 22 Eylül 2026 günü, Sağlık Bakanlığı ile SGK'ye gönderdiği yazılarda, "hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılıkları ile hekimlerde ve hastalarda yaratacağı olası mağduriyetler değerlendirilerek uygulamanın sonlandırılmasını" istemişti. TTB, uygulamanın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir adım atılmaması üzerine, bugün tabip odalarına birer yazı gönderdi.

Hekimlerin asli görev ve sorumluluğunun, "hastaların teşhis, tedavi ve takip süreçlerini mesleki etik, bilgi ve bilimsel gerekler doğrultusunda yürütmek" olduğu hatırlatılan yazıda, faturalandırma, dönem sonlandırma, idari ve mali kontrol ile bunlara ilişkin teknik veri işlemlerinin sağlık hizmetinden tamamen farklı bir iş alanı oluşturduğu belirtildi.

Yazıda, "Kişiye özgü elektronik imzayla, görev tanımı dışında kalan çok sayıda idari, mali ve teknik verinin yeterli inceleme süresi tanınmadan onaylatılması, bu işlemin hukuki niteliğini ve sorumluluk rejimini düzenleyen açık bir mevzuat bulunmadığı da dikkate alındığında, ileride ortaya çıkabilecek hata, eksiklik veya usulsüzlüklerde hekimleri idari, hukuki ve mali sorumlulukla karşı karşıya bırakabilecek niteliktedir" denildi.

Ayrıca bu uygulamanın, sağlık hizmet sunumuna ayrılması gereken emek ve zamanı kısıtlayacağı, bunun da sağlık hizmetinin niteliğine ve sürekliliğine zarar vereceği ifade edilen yazıda, tabip odalarından söz konusu uygulama ile karşı karşıya kalan hekimlerin itirazlarını kayıt altına alabilmeleri ve haklarını koruyabilmeleri amacıyla hazırlanan örnek dilekçenin tüm üyelerle paylaşılması, gereksinim duyan hekimlere hukuki destek sağlanması ve yerellerde yaşanan uygulamalara ilişkin TTB'nin bilgilendirilmesi de istendi.