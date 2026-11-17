(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Halkın haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü, basın-yayın emekçilerinin çalışma hakları ile mesleki özerkliğini; nihayetinde halkın demokratik bir ülkede sağlıklı olabilmesinin koşullarını hedef alan operasyonları kınıyor, kabul etmiyor, normalleştirmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sözcü'ye yönelik operasyonu kınıyor; halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunuyoruz.

Siyasi iktidarın basın-yayın alanında yazılı, görsel, işitsel, dijital olması fark etmeksizin, basın-yayın emekçilerinin ve hak savunucularının tepkilerini, eylemlerini umursamaksızın yürüttüğü operasyonların son durağı Sözcü olmuştur.

Sözcü TV'ye ve http://Sozcu.com.tr'ye kayyum atanmış, kurumun binası sabahın erken saatlerinde yüzlerce polis tarafından basılmış, yayınlar durdurulmuş, yöneticileri gözaltına alınmıştır. Halkın haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü, basın-yayın emekçilerinin çalışma hakları ile mesleki özerkliğini; nihayetinde halkın demokratik bir ülkede sağlıklı olabilmesinin koşullarını hedef alan operasyonları kınıyor, kabul etmiyor, normalleştirmiyoruz. Demokrasinin temel şartlarından olan halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz."