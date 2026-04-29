TTI İzmir 20. kez kapılarını açıyor

Fuar İzmir, 2-4 Aralık tarihlerinde 20. TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ni düzenleyecek. Tanıtım programı, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde İzmirli acentelerin katılımıyla gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, fuarın markalaşma, kamu-özel sektör iş birliği ve ortak akıl ile güçleneceğini belirtti. TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hakkı Karadeveci, fuarın sektörün emeğinin yansıması olduğunu vurguladı. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, 20 yıllık emeğin önemine değindi.

Lansmanda, 31 Ağustos'a kadar ödeme yapan katılımcılar için geçen seneki metrekare fiyatları uygulanacağı açıklandı. İzmir Ticaret Odası üyeleri için yurt içi fuar katılım teşvikleri de sunulacak. 2025'te katılımcı sayısı yüzde 39, yabancı katılımcı sayısı 2,5 kat arttı. Bu yıl Avrupa, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Latin Amerika'ya odaklanılıyor.