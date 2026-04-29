TTI İzmir 20. kez kapılarını açıyor

29.04.2026 09:30
Fuar İzmir, 2-4 Aralık'ta 20. TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Lansmanda sektör temsilcileri bir araya geldi.

Fuar İzmir, 2-4 Aralık tarihlerinde 20. TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ni düzenleyecek. Tanıtım programı, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde İzmirli acentelerin katılımıyla gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, fuarın markalaşma, kamu-özel sektör iş birliği ve ortak akıl ile güçleneceğini belirtti. TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hakkı Karadeveci, fuarın sektörün emeğinin yansıması olduğunu vurguladı. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, 20 yıllık emeğin önemine değindi.

Lansmanda, 31 Ağustos'a kadar ödeme yapan katılımcılar için geçen seneki metrekare fiyatları uygulanacağı açıklandı. İzmir Ticaret Odası üyeleri için yurt içi fuar katılım teşvikleri de sunulacak. 2025'te katılımcı sayısı yüzde 39, yabancı katılımcı sayısı 2,5 kat arttı. Bu yıl Avrupa, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Latin Amerika'ya odaklanılıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa’nın cezasını onadı İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray’ı sarstı Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı
Bakan Göktaş tarih verdi Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’nun son hali taraftarı kahretti Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

09:53
Derbiye damga vuran Talisca konuştu
Derbiye damga vuran Talisca konuştu
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
09:39
Kral Charles’tan Trump’a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
09:23
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
09:14
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
