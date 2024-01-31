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TTK Armutçuk Müessesesi'nde işe başlayan 64 maden işçisi yer altına indi - Son Dakika
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TTK Armutçuk Müessesesi'nde işe başlayan 64 maden işçisi yer altına indi

TTK Armutçuk Müessesesi\'nde işe başlayan 64 maden işçisi yer altına indi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde işe başlayan 64 maden işçisi, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ilk kez yer altına indi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, madencilerin yer altında bir süre daha eğitim göreceklerini ve çalışmalarına başlamadan önce tüm maden işçilerine kazasız, belasız çalışma temennisinde bulundu.

31.01.2024 13:09
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde iş başı yapan 64 maden işçisi, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ilk kez yer altına indi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, AA muhabirine, TTK Armutçuk Müessesesi'nde ilk etapta iş başı yapmaya hak kazanan 64 madencinin, 15 günlük iş eğitimlerinin tamamlandığını belirtti.

Madencilerin, bugün itibariyle yer altında bir süre daha eğitim göreceklerini vurgulayan Mutlu, "Yeni madencilerimiz yer üstü eğitimlerini tamamladı, ilk kez maden ocağına indi. Burada kendilerine ocak içi eğitimler verilecektir. Eğitimler bir süre daha sürdükten sonra çalışmalarına başlayacaklar. Tüm maden işçilerimize kazasız, belasız çalışma temennisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ve şube yöneticileri de yeni maden işçilerini yer altına uğurladı.

Kaynak: AA

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