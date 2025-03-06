TTK'dan Ücretsiz Uzaktan Erişim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TTK'dan Ücretsiz Uzaktan Erişim

TTK, 6 bin elektronik dergi ve kitabı uzaktan erişime açarak araştırmacılara hizmet sunuyor.

06.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, kurumun kütüphane koleksiyonlarında yer alan toplam 6 bin elektronik dergi ve kitabı ücretsiz olarak uzaktan erişime açtıklarını belirtti.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuyucuların, kütüphanede ve arşivdeki önemli el yazmaları ile kitaplara daha rahat ulaşabilmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl koleksiyonlarında bulunan 16 bin nadir eseri ve 2 bin 200 el yazmasını uzaktan erişime açtıklarını dile getiren Özgen, ayrıca geçen sene TTK Kütüphanesi'nin kataloglarında kayıtlı ve koleksiyonlarında yer alan 170 bin pozluk süreli yayını uzaktan okuyucunun hizmetine sunduklarını bildirdi.

Çalışmalarının sürdüğünü anlatan Özgen, "Kütüphanemizin koleksiyonlarında bulunan, kütüphanemiz tarafından uzun yıllardır satın alınan ve okuyucuların hizmetine sunulan 6 bin elektronik dergi ve elektronik kitabı ücretsiz olarak uzaktan erişime açtık. Kütüphanemizin abone olduğu önemli veri tabanlarından 3 tanesini de okuyucularımız için uzaktan erişime sunduk." dedi.

Okuyucuların, kitapları indirebileceklerini belirten Özgen, "Kütüphane hizmetimiz abonelikle çalışıyor. Okuyucularımız abone oldukları takdirde ücretsiz olarak indirip kullanabilecekler." diye konuştu.

Yüz binlerce kaynak, araştırmacıların hizmetine sunuldu

TTK Kütüphanesi, veri tabanı üyeliklerini de yenileyerek, yüz binlerce kaynağı araştırmacıların hizmetine sundu.

Kütüphanenin abone olduğu 3 veri tabanında, çeşitli disiplinler ve bilimsel geleneklerden kronik çalışmalardaki en son araştırmaları bir araya getiren "Encyclopedia of the Medieval Chronicle" okuyucuya sunuldu.

Kullanıcılar, sosyal ve beşeri bilimler alanında yayımlanan 300'den fazla dergi, 7 bin 500 cilt ve 150 bin makaleye erişim imkanı veren "Brill Online Journals Collection" ve İslam dünyasıyla ilgili tüm konu alanlarını kapsayan yayınların uluslararası sınıflandırılmış bibliyografik bilgilerine farklı Avrupa dillerinde erişim sağlayan "Indeks Islamicus" veri tabanlarına da uzaktan erişebilecek.

Araştırmacılar, veri tabanları, e-kitaplar ve e-dergilerin yanı sıra TTK Kütüphanesi koleksiyonunda kayıtlı 17 bin 136 nadir eser, yazma eser, süreli yayın, harita ve rölöveler ile 3 milyon 100 bin poz dijital görüntüsüne Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Türk Tarih Kurumu, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTK'dan Ücretsiz Uzaktan Erişim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:29:43. #7.11#
SON DAKİKA: TTK'dan Ücretsiz Uzaktan Erişim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.