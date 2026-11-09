TTSO'nun yeni yönetimi Trabzon Valisi Şahin ve Başkan Genç'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TTSO'nun yeni yönetimi Trabzon Valisi Şahin ve Başkan Genç'e ziyaret gerçekleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TTSO Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu, Trabzon Valisi Tahir Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamlarında ziyaret etti. Vali Şahin yeni yönetime başarılar dilerken Genç projelerin yeni dönemde de süreceğini belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamlarında ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, göreve gelen yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanına başarılar dileyerek, yeni dönemde Trabzon için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Heyet, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ile bir araya geldi.

Genç, son yapılan seçimlerde göreve gelen yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanına hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni dönemde de bu projeleri devam ettireceklerini ifade etti.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi Çelebi, Genç'in her konuda projelerine destek olduğunu ifade ederek, "Bir kez daha verdiğiniz destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz. İşbirliği içinde Trabzon'un faydasına olan projeler için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ziyarette Çelebi'nin yanı sıra TTSO Meclis Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Haydar Baş ve Davut Bozkurt, Meclis Katip Üyesi İbrahim Sertel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bekir Aktürk, Özcan İlarslan ve Adnan Topsakal, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İsmail Gençcelep, Yönetim Kurulu Üyeleri İlyas Bektaş, Alper Bekar, Barış Sancak, Cafer Kurt, Kadem Çakıroğlu, Selami Ayyıldız ve Genel Sekreter Ali Rıza Kul yer aldı.

Kaynak: AA
Trabzon ValiliğiAhmet Metin GençTahir ŞahinEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Ne altın ne dolar ne de borsa Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:27
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
14:25
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:25
Giyim devi Sarar’da miras kavgası Aile mahkemelik oldu
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:41:45. #.0.2#
SON DAKİKA: TTSO'nun yeni yönetimi Trabzon Valisi Şahin ve Başkan Genç'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android