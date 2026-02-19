TTSO Üyeleri için Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TTSO Üyeleri için Bilgilendirme Toplantısı

TTSO Üyeleri için Bilgilendirme Toplantısı
19.02.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTSO, üyelerine KOSGEB desteği ve DMO e-satış portalı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamada, üyelerin, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) e-satış portalı hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıdaki görüşlerine yer verilen ???????TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın işletmelerin büyümesine, güçlenmesine ve rekabet kapasitesini artırmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Çelebi, DMO kataloğuna veya ihalelerine girmenin de üretici firmalar için önemli bir satış kanalı olduğuna işaret ederek, firmaların bu fırsatı daha iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

DMO Bölge Müdürü Arda Aksuoğlu da DMO sisteminin KOBİ'ler için kamuya satış yapma ve sürdürülebilir pazar oluşturma açısından fırsat sunduğunu aktardı.

KOSGEB İl Müdürü Hakan Demirci de Kapasite Geliştirme Destek Programı başvurularının 28 Şubat'ta sona ereceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kosgeb, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTSO Üyeleri için Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:04:26. #7.11#
SON DAKİKA: TTSO Üyeleri için Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.