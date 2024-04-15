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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ortahisar Belediye Başkanı seçilen Kaya'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Çelebi, Kaya'ya başarı dileklerini ileterek, "Proje ofisimizle yapacağınız tüm çalışmalara destek vermekten mutluluk duyacağız. Şehrimizin tüm sektörlerde, sanayide, tarımda, turizmde her yönden ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya da ziyaret için TTSO heyetine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Şehrin her alandaki birikimlerinin ortak akılla değerlendirilmesine önem veriyoruz. TTSO da bu noktada en önemli paydaşlarımızdan biri olacaktır. En kısa zamanda iş dünyası ile şehrin gelecek perspektifinin çizilmesi konusunda bir toplantı yapmayı planlıyorum. Tüm önerileri bir havuzda toplayıp şehrin bir projeksiyonunu çizmeyi planlıyoruz."