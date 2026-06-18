TÜ Devlet Konservatuarı Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜ Devlet Konservatuarı Mezuniyet Töreni Yapıldı

TÜ Devlet Konservatuarı Mezuniyet Töreni Yapıldı
18.06.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenini düzenledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuarı'nın 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Devlet Konservatuarı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 10 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

TÜ Genel Sekreteri Hüseyin Türkel, törende yaptığı konuşmada, sanatın insanın duygu ve düşüncelerini ifade etmesindeki en güçlü araçlardan biri olduğunu belirtti.

Sanatın toplumların kültürel hafızasını geleceğe taşıyan evrensel bir değer olduğunu vurgulayan Türkel, sahnelenen her performansın ülkenin kültürel birikimini ve sanat anlayışını yansıttığını ifade etti.

Mezun olan öğrencilerin sanat aracılığıyla topluma ilham vermeye devam edeceklerine inandığını belirten Türkel, öğrencilere yaşamlarında başarı diledi.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Tanju Araboğlu da mezun öğrencileri tebrik ederek, her eserin bir inancın, her notanın ise bir yolculuğun ürünü olduğunu söyledi.

Müzisyenliğin yalnızca bir yetenek değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Araboğlu, öğrencilerin müziğin dönüştürücü gücüyle yetiştiklerini belirterek hayatları boyunca sanatın rehberliğinden ayrılmamalarını tavsiye etti.

Mezun öğrenciler adına konuşan Derin Tokat ise uzun ve emek dolu bir eğitim sürecinin ardından mezun olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Sanata ve müziğe duydukları bağlılığı yaşamları boyunca sürdüreceklerini belirten Tokat, eğitimleri boyunca kendilerine destek veren akademisyenlere teşekkür etti.

Tokat, mezuniyet kütüğüne ad ve soyadının yazılı isimliği de çaktı.

Okulu dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket ve başarı belgelerinin verildiği tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.

Programa akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ Devlet Konservatuarı Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:11:45. #7.13#
SON DAKİKA: TÜ Devlet Konservatuarı Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.