TÜ ve Yeşilay\'dan Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

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Trakya Üniversitesinin (TÜ) Yeşilay ile yapmış olduğu işbirliği kapsamında düzenlenen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi" tamamlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde 4 gün süren programı başarıyla tamamlayan akademisyenler sertifikalarını törenle aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, programda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemli olduğunu belirtti.

Eğitimi tamamlayarak sertifikalarını alan 56 akademisyen, üniversite müfredatında yer alacak olan "Bağımlılıkla Mücadele Dersi"ni verecek.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter İlyas İpek ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Yence de katıldı.