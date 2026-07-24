Tuana Gülpınar'ın YKS Başarısı - Son Dakika
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Tuana Gülpınar'ın YKS Başarısı

Tuana Gülpınar\'ın YKS Başarısı
24.07.2026 11:08
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Van'da YKS'de iki puan türünde dereceler elde eden Tuana Gülpınar, tıp okumak istiyor.

Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) iki puan türünde Türkiye derecesi elde eden 19 yaşındaki Tuana Gülpınar, çocukluk hayali olan doktorluk mesleği için tıp eğitimi almayı hedefliyor.

2021'de Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda aldığı puanla Kocaeli TÜBİTAK Fen Lisesi'ne yerleşen Gülpınar, burada aldığı eğitimin ardından girdiği YKS'de de başarısını sürdürdü.

YKS sonuçlarına göre Gülpınar, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde 552 puanla Türkiye 84'üncüsü, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ise 551 puanla Türkiye 81'incisi oldu.

Kocaeli TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra memleketi Van'a dönen Gülpınar, sınav sonucunu ailesiyle öğrendi. Gencin başarısı yakınları ve öğretmenleri tarafından sevinçle karşılandı.

Çocukluk hayali olan doktorluk mesleğini yapmak isteyen Gülpınar, üniversite tercihinde ilk sırada İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni, ikinci sırada ise Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni değerlendirmeyi planlıyor.

- "Erken kalktım ve çok geç yatmamaya çalıştım"

Annesini altı, babasını da iki yıl önce kaybeden Gülpınar, AA muhabirine, sınav sonucunu öğrendiğinde kardeşleriyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır sınava hazırlandığını ve düzenli çalıştığını anlatan Gülpınar, şunları kaydetti:

"Okulumuzdan 7 kişi ilk 100'e girdi. Bu insanlarla çalışmak, birbirimizden bir şeyler öğrenmek ve beraber soru çözmek bana çok katkı sağladı. Tek başıma olsam bu kadar düzenli çalışabilir miydim, bu kadar istikrarlı devam edebilir miydim bilmiyorum. Arkadaşlarım beni sürekli motive etti. Derslerin konularını daha detaylı gördük ve daha kısa sürede tamamladık. 11. sınıfın sonunda tüm konularımı bitirmiştim. Okuldaki arkadaşlarım da aynı şekildeydi. Fen derslerinde laboratuvarlarda eğitim gördük. Daha detaylı bir eğitim aldık. Bunun başarımda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Sınava hazırlanırken erken kalktım ve çok geç yatmamaya çalıştım."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih etmeyi düşündüğünü belirten Gülpınar, tıp okurken bilgisayar mühendisliğinde çift anadal yapmayı planladığını???????, üniversitede araştırmalar yapmak istediğini anlattı.

Başarısında ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin büyük emeği olduğunu vurgulayan Gülpınar, "Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katıldım ve dereceler elde ettim. Liseyi sadece ders çalışarak geçirmedim. Sosyalleştim, akademik araştırmalarda yer aldım. TÜBİTAK'ta staj yaptım. Okulumun bana sunduğu imkanların büyük katkısı oldu." dedi.

Abla Beray Gülpınar ise kardeşi Tuana'nın başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Kardeşinin 5 yıldır çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını anlatan Gülpınar, "Gecesini gündüzüne kattı, sabahları erken kalktı. Ancak düzenini hiç bozmadı. Hep hedefine odaklanarak, istikrarlı bir şekilde çalıştı. Biz de sonucu gördüğümüzde çok mutlu olduk. O, bu sonucu beklemiyordu, açıkçası biz bekliyorduk. Onun mutluluğunu görünce biz de çok sevindik. Çok iyi yerlere gelecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çocukluk, Gülpınar, Türkiye, Güncel, YKS, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuana Gülpınar'ın YKS Başarısı - Son Dakika

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