TÜBA'dan Barış Çağrısı

Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Tüm taraflar, bölgenin bütününü kapsayan kalıcı bir ateşkes için diplomatik kanalları etkin biçimde kullanmalı, uluslararası bilim kuruluşları barış süreçlerinde bilimi ve işbirliğini köprü olarak öne çıkarmalıdır." ifadesi kullanıldı.

TÜBA'dan yapılan açıklamada, akademinin yaptığı toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında başlayan savaşın Orta Doğu, Körfez ve Lübnan bölgelerindeki çatışmaların derinleşmesini ve insani krizi bölgesel ve küresel boyutlarıyla ele aldığı belirtildi.

Bölgedeki çatışmalarda başta çocuklar olmak üzere, sivillerin hayatını kaybetmesinin derin bir endişeyle takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Meşru müdafaa başlığı altında hiçbir siyasi, ideolojik ya da güvenlik gerekçesi sivillere yönelik güç kullanımını veya devletlerin toprak bütünlüğü ile egemenlik haklarının ihlalini meşrulaştıramaz. İçme suyu, enerji, gıda, sağlık, eğitim ve sivil yerleşim alanlarına yönelik kasıtlı saldırılar, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açık ihlalini oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hangi ülkeden kaynaklandığına bakılmaksızın eğitim ve araştırma kurumlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, "İran, Lübnan ve Körfez bölgesi başta olmak üzere Orta Doğu'nun tüm çatışma coğrafyalarında öğrencilerin ve bilim insanlarının hayatlarını yitirmesi ve akademik kurumların işlevsiz kılınması, bilimsel süreklilik zincirinin kopması anlamına gelmektedir." denildi.

Tüm çatışma alanlarında sivil yerleşim alanları, sağlık tesisleri ve eğitime yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi ve Cenevre Sözleşmeleri'nden doğan yükümlülüklere koşulsuz uyulması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilimsel araştırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlar, uluslararası hukuk çerçevesinde saldırılara karşı koruma altına alınmıştır. Çatışmadan etkilenen bölgelerde bilimsel faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çatışan tarafların bu kurumları etkileyebilecek saldırılardan kaçınmaları gerekmektedir. Tüm taraflar, bölgenin bütününü kapsayan kalıcı bir ateşkes için diplomatik kanalları etkin biçimde kullanmalı, uluslararası bilim kuruluşları barış süreçlerinde bilimi ve iş birliğini köprü olarak öne çıkarmalıdır."