TÜBA'dan Barış Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

04.04.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBA, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası kalıcı ateşkes ve bilimsel iş birliği çağrısı yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Tüm taraflar, bölgenin bütününü kapsayan kalıcı bir ateşkes için diplomatik kanalları etkin biçimde kullanmalı, uluslararası bilim kuruluşları barış süreçlerinde bilimi ve işbirliğini köprü olarak öne çıkarmalıdır." ifadesi kullanıldı.

TÜBA'dan yapılan açıklamada, akademinin yaptığı toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında başlayan savaşın Orta Doğu, Körfez ve Lübnan bölgelerindeki çatışmaların derinleşmesini ve insani krizi bölgesel ve küresel boyutlarıyla ele aldığı belirtildi.

Bölgedeki çatışmalarda başta çocuklar olmak üzere, sivillerin hayatını kaybetmesinin derin bir endişeyle takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Meşru müdafaa başlığı altında hiçbir siyasi, ideolojik ya da güvenlik gerekçesi sivillere yönelik güç kullanımını veya devletlerin toprak bütünlüğü ile egemenlik haklarının ihlalini meşrulaştıramaz. İçme suyu, enerji, gıda, sağlık, eğitim ve sivil yerleşim alanlarına yönelik kasıtlı saldırılar, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açık ihlalini oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hangi ülkeden kaynaklandığına bakılmaksızın eğitim ve araştırma kurumlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, "İran, Lübnan ve Körfez bölgesi başta olmak üzere Orta Doğu'nun tüm çatışma coğrafyalarında öğrencilerin ve bilim insanlarının hayatlarını yitirmesi ve akademik kurumların işlevsiz kılınması, bilimsel süreklilik zincirinin kopması anlamına gelmektedir." denildi.

Tüm çatışma alanlarında sivil yerleşim alanları, sağlık tesisleri ve eğitime yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi ve Cenevre Sözleşmeleri'nden doğan yükümlülüklere koşulsuz uyulması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilimsel araştırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlar, uluslararası hukuk çerçevesinde saldırılara karşı koruma altına alınmıştır. Çatışmadan etkilenen bölgelerde bilimsel faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çatışan tarafların bu kurumları etkileyebilecek saldırılardan kaçınmaları gerekmektedir. Tüm taraflar, bölgenin bütününü kapsayan kalıcı bir ateşkes için diplomatik kanalları etkin biçimde kullanmalı, uluslararası bilim kuruluşları barış süreçlerinde bilimi ve iş birliğini köprü olarak öne çıkarmalıdır."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:45:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.