TÜBA\'nın karbon ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı Uşak\'ta başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen "Yeşil Mutabakat Sürecinde Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Çalıştayı" Uşak'ta başladı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, dünyada ekonomik dengelerin, üretim anlayışının ve enerji politikalarının yeniden şekillendiği tarihi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Uşak'ın tekstil geri dönüşümündeki yatırımlarıyla döngüsel ekonominin öncü şehirlerinden biri olduğunu anlatan Kartal, "İklim değişikliği, enerji arz güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, ülkelerin ekonomik bağımsızlığını, sanayi gücünü ve küresel rekabet kabiliyetini doğrudan etkileyen stratejik meseleler haline gelmiştir. Bu yeni dönemde güçlü bir ekonominin temelinde, kaynakları verimli kullanmak, yüksek katma değer oluşturmak ve kalkınmayı tabiatın korunmasıyla birlikte gerçekleştirmek vardır." dedi.

TÜBA Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise karbon ekonomisinin yalnızca emisyonların azaltılması üzerinden değil, bilimsel gelişme, teknolojik yenilik, ekonomik rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma perspektifinden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli küresel sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Koyuncu, şöyle devam etti:

"İklim hedeflerini belirlemek kadar, bu hedefleri gerçekleştirecek teknolojileri geliştirmek ve yaygınlaştırmak da önemlidir. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını artırmak, enerji depolama sistemlerini geliştirmek, sanayide enerji verimliliğini sağlamak, karbon yakalama ve kullanım teknolojilerini ilerletmek, yeşil hidrojen ekonomisini oluşturmak ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırmak, bilimin ve mühendisliğin doğrudan katkı sunacağı alanlardır. Bu süreçte temel hedefimiz, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirirken ülkemizin üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü de geliştirmek olmalıdır. Çünkü doğru planlanmış bir yeşil dönüşüm, yalnızca maliyet oluşturan bir yük değil, yeni teknolojiler, yeni iş alanları, yeni sanayi kolları ve yeni ihracat fırsatları ortaya çıkaran bir kalkınma imkanıdır."

Dünyadaki birçok stratejik sektörde karbon ayak izinin belirlenmesi ve düşürülmesinin küresel pazarlarda kalıcı olmanın şartı haline geldiğine dikkati çeken TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın da "Ülkemiz 2053 net sıfır emisyon hedefini ilan ederek bu alandaki kararlılığını göstermiştir. Ancak iddialı hedefler koymak yolculuğun başlangıcıdır. Türkiye açısından bu dönemi dışarıdan dayatılan bir uyum maliyeti olarak görmek yerine, kendi kalkınma ve refah hedeflerimizle birleştirerek rekabet gücümüzü yükseltme fırsatı olarak değerlendirmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

Programda, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye" başlıklı sunumunu yaptı.

Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenlerin katılımıyla iklim değişikliği, yeşil mutabakat, karbon ekonomisi gibi konuların ele alınacağı çalıştay yarın sona erecek.