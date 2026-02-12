TÜBİTAK Bölge Ödül Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
TÜBİTAK Bölge Ödül Töreni Gerçekleşti

12.02.2026 14:42
Anadolu Üniversitesi'nde TÜBİTAK ödülleri sahiplerine verildi, proje başvuruları arttı.

Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK Bölge Ödül Töreni'nde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Eskişehir Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Danışman, Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zekai Çobandere ile TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatörü Aytaç Yıldız katıldı.

Törende konuşan TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatörü Aytaç Yıldız, Türkiye genelinde bölge törenlerinin eş zamanlı başladığını belirterek, "Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 34 artışla Türkiye genelinde 29 bin proje başvurusu yapıldı. Bölgemizde ise 1875 proje başvurusu yapıldı ve bunlardan sadece 104 tanesi ön inceleme aşamasında elendi. Bu, bizim için sevindirici bir durum. Bu da bölge olarak nitelikli projelere başvuru yaptığımızı gösteriyor." dedi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da gelişmiş ülkeleri diğerlerinden ayıran en önemli unsurun yetişmiş insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, "O bir avuç yetişmiş insan vasfına yatırım yapmak için TÜBİTAK, TEKNOFEST ve diğer olimpiyatlar oldukça güzel yarışmalardır." ifadelerini kullandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencilere hitaben, "Tüm dünya bizim okumamızı ve okutmamızı, üretmemizi, ilimde, fende ve teknolojide örnek olmamızı, hakkın ve hakikatin önderi olmamızı bekliyor. Sizler, ilk proje yapmayı düşündüğünüz anda diğerlerinden farklı olduğunuzu ortaya koydunuz." diye konuştu.

Programda bölge genelinde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

