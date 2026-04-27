TÜBİTAK Yağmur Duası Projesi: Gerçekler ve Çarpıtmalar
TÜBİTAK Yağmur Duası Projesi: Gerçekler ve Çarpıtmalar

27.04.2026 20:00
Sosyal medyada gündem olan 'TÜBİTAK'ın yağmur duasına 3 milyon verdiği' iddiası gerçeği yansıtmıyor. Proje, AB fonlu COST ağı kapsamında ve disiplinlerarası bir araştırma.

TÜBİTAK'ın desteklediği iddia edilen 'İslam Tarihinde Katılımlı Dua Örneği Olarak Yağmur Dualarının Eko-Teolojik Analizi' projesi, sosyal medyada yanlış anlaşıldı. Proje, Avrupa Birliği'nin COST ağı tarafından finanse ediliyor; TÜBİTAK sadece ulusal koordinasyonu sağlıyor. 3 milyon TL'lik bütçe, 38 ülkeden araştırmacıların seyahat ve toplantı giderleri için kullanılıyor. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Öznur Özdemir, 7-11. yüzyıllar arasında İslam coğrafyasındaki yağmur dualarını, kuraklık krizlerine toplumsal tepkileri ve insan-doğa ilişkisini eko-teoloji perspektifinden inceliyor. Bu, Avrupa'da yaygın olan bir araştırma alanı; ancak Türkiye'de 'dua' ve 'İslam' kelimeleri nedeniyle tepki çekiyor. Proje, erken İslam toplumlarının afet yönetimine dair yeni veriler sunmayı hedefliyor.

