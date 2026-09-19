TÜDKİYEB Başkanı, küçükbaş sayısının Haziran 2026\'da 60,8 milyona ulaştığını söyledi

TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Turan Saldırıcıer, Türkiye'deki küçükbaş hayvan varlığının Haziran 2026 itibarıyla 60,8 milyona ulaştığını, et tedarikinde küçükbaş hayvan tarafında herhangi bir arz sorunu bulunmadığını söyledi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Tokat'a gelen TÜDKİYEB Başkanı Turan Saldırıcıer, devletin küçükbaş hayvan desteklerine değindi. Küçükbaş hayvan sayısının yıllar içinde arttığını ifade eden Saldırıcıer, "2023 yılı itibarıyla 52,4 milyon küçükbaş hayvanımız varken, Haziran 2026 yılı itibariyle 60,8 milyon küçükbaş hayvan sayısına ulaşıldı. Et olarak küçükbaş da bir arz sorunumuz yok. Biz her zaman devlet büyüklerimize ifade ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin büyükbaş da ithal eden bir ülke olduğunu söyleyen Saldırıcıer, "Etin bir tane alternatifi var o da küçükbaştır. Devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Küçükbaşa yönelik pozitif bir ayrımcılık yapıyorlar. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. 10- 15 yıl önce gençlere ve kadın girişimciye yönelik pozitif bir ayrımcılık yoktu. Ama bugün baktığımızda Tarım ve Orman Bakanlığımız politikalarında gençlere ve kadınlara yönelik güzel projeleri var. Bu seneki desteklenme tebliği yayınlandı. Enflasyonun üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bir desteklenme verildi. Şu an da temel destek olarak her kuzu ve her oğlak 430 lira destek alacak. Bu sadece 430 lira ile kalmıyor. Eğer ki genç girişimcisi artı ilave aşağı yukarı hayvan başına 1200 liraya yakın destekleme alma imkanına sahip" ifadelerini kullandı.