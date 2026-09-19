TÜDKİYEB Başkanı, küçükbaş sayısının Haziran 2026'da 60,8 milyona ulaştığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜDKİYEB Başkanı, küçükbaş sayısının Haziran 2026'da 60,8 milyona ulaştığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜDKİYEB Başkanı, küçükbaş sayısının Haziran 2026\'da 60,8 milyona ulaştığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜDKİYEB Başkanı Saldırıcıer, küçükbaş varlığının Haziran 2026 itibarıyla 60,8 milyona ulaştığını, et tedarikinde arz sorunu bulunmadığını söyledi. Saldırıcıer, her kuzu ve oğlağa 430 lira, genç girişimciye hayvan başına 1200 liraya yakın destek verileceğini belirtti.

TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Turan Saldırıcıer, Türkiye'deki küçükbaş hayvan varlığının Haziran 2026 itibarıyla 60,8 milyona ulaştığını, et tedarikinde küçükbaş hayvan tarafında herhangi bir arz sorunu bulunmadığını söyledi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Tokat'a gelen TÜDKİYEB Başkanı Turan Saldırıcıer, devletin küçükbaş hayvan desteklerine değindi. Küçükbaş hayvan sayısının yıllar içinde arttığını ifade eden Saldırıcıer, "2023 yılı itibarıyla 52,4 milyon küçükbaş hayvanımız varken, Haziran 2026 yılı itibariyle 60,8 milyon küçükbaş hayvan sayısına ulaşıldı. Et olarak küçükbaş da bir arz sorunumuz yok. Biz her zaman devlet büyüklerimize ifade ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin büyükbaş da ithal eden bir ülke olduğunu söyleyen Saldırıcıer, "Etin bir tane alternatifi var o da küçükbaştır. Devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Küçükbaşa yönelik pozitif bir ayrımcılık yapıyorlar. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. 10- 15 yıl önce gençlere ve kadın girişimciye yönelik pozitif bir ayrımcılık yoktu. Ama bugün baktığımızda Tarım ve Orman Bakanlığımız politikalarında gençlere ve kadınlara yönelik güzel projeleri var. Bu seneki desteklenme tebliği yayınlandı. Enflasyonun üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bir desteklenme verildi. Şu an da temel destek olarak her kuzu ve her oğlak 430 lira destek alacak. Bu sadece 430 lira ile kalmıyor. Eğer ki genç girişimcisi artı ilave aşağı yukarı hayvan başına 1200 liraya yakın destekleme alma imkanına sahip" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
PolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:35:01. #7.12#
SON DAKİKA: TÜDKİYEB Başkanı, küçükbaş sayısının Haziran 2026'da 60,8 milyona ulaştığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement