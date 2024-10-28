Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tufanbeyli'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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