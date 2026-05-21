CHP Kurultayı'na İptal Kararı... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Genel Başkanımız Özgür Özel'in Yanındayız
CHP Kurultayı'na İptal Kararı... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Genel Başkanımız Özgür Özel'in Yanındayız

21.05.2026 19:45  Güncelleme: 20:05
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına tepki göstererek, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in ve Genel Merkez iradesinin yanında olduklarını açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararıyla ilgili, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği adına, demokrasi tarihine bir ibret vesikası olarak geçecek bu sürece karşı takınılacak tavır; elbette seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Genel Merkez iradesinin yanında olmaktır. İzmir olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararıyla ilgili şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek gücü; örgütlerinden ve üyelerinden gelir. Partimizi ayakta tutacak olan şey kişisel hesaplar değil, demokrasiye ve halkın umutlarına sahip çıkma kararlılığıdır. Partimizin örgüt iradesi de, halktan aldığı güç de yok sayılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Türkiye'nin bugünü ve geleceği adına, demokrasi tarihine bir ibret vesikası olarak geçecek bu sürece karşı takınılacak tavır; Elbette seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Genel Merkez iradesinin yanında olmaktır. İzmir olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

