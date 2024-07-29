Tuğba Ekinci hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

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Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında, sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmasındaki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci'nin İstanbul'da sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan konuşmasında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık, Ekinci hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.