Samsun'da TÜGVA Bafra Temsilciliği 1. Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun'da TÜGVA Bafra Temsilciliği 1. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Samsun\'da TÜGVA Bafra Temsilciliği 1. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Samsun'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bafra Temsilciliği'nin 1. Genel Kurulu, Bafra Öğretmenevi'nde yapıldı. TÜGVA Bafra İlçe Temsilcisi Recai Akdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, büyük bir davanın savunucusu olduklarını belirtti ve gençliğe hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti. Genel kurula AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, Cihannuma Derneği İl Başkanı Abdullah Yıldırım ve davetliler katıldı.

24.02.2024 21:11
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Samsun'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bafra Temsilciliğinin 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

TÜGVA Bafra İlçe Temsilcisi Recai Akdemir, Bafra Öğretmenevi'ndeki genel kurulda yaptığı konuşmada, büyük bir davaları olduğunu söyledi.

Davalarının yeryüzündeki bütün davalardan izzetli olduğunu dile getiren Akdemir, "Bizler gerek görev süremiz boyunca gerekse sonrasında, her daim bu kutlu davanın en önde gelen savunucularından olacağız. Gece gündüz demeden gençliğe hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Genel kurula AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, Cihannuma Derneği İl Başkanı Abdullah Yıldırım ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da TÜGVA Bafra Temsilciliği 1. Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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