TÜGVA heyeti, TOGÜ Rektörü Yılmaz\'la işbirliği ve ortak faaliyetleri görüştü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Abdulhamid Balta, TÜGVA Tokat İl Temsilcisi Resul Akyürek ve beraberindeki heyet, Rektör Yılmaz ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, üniversite ve gençlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ve ortak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı TÜGVA heyetine teşekkür etti.