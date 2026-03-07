TÜGVA İzmir'de Ramazan Şenliği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜGVA İzmir'de Ramazan Şenliği Düzenledi

07.03.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜGVA, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan Şenliği ve iftar programı düzenleyerek binlerce kişiyi buluşturdu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliğince, "Ramazan Şenliği ve Büyük Aile İftarı" programı düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından çocuklar için oyun parkları kuruldu, geleneksel ramazan eğlenceleri, gölge oyunları, çeşitli etkinlik atölyeleri, söyleşi ve tiyatro gösterileri sunuldu.

İftar sofrasında bir araya gelen binlerce İzmirli, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Programa katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentin özel mekanlarından Cumhuriyet Meydanı'nda gençlerle, çocuklarla ve ailelerle iftar sofrasını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çocukların eğlenmesi için hazırlanan etkinliklerin önemine değinen Elban, eski ramazanları hatırlatan faaliyetlerin organizasyona renk kattığını ifade ederek TÜGVA yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da maneviyatı yüksek bir etkinlikte gençlerle bir arada olmanın önemini dikkati çekerek, yarınların emanet edildiği TÜGVA gençliğine teşekkürlerini iletti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de yaklaşık 5 bin kişiyle gönül sofrasında buluştuklarını dile getirerek, "Çok anlamlı bir etkinlik için Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Burada inanılmaz bir atmosfer var. İzmir'in güzel havasıyla, güzel insanıyla bir araya geleceğiz. Yaklaşık 5 bin kişiyle iftar sofrasına oturacağız, gönül sofrasına oturacağız. Aynı zamanda ramazanın şenliğini çocuklarımızla, gençlerimizle sonuna kadar yaşayacağız, hissedeceğiz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de ramazan ayının birleştirici gücüne işaret ederek, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, vakıf olarak kültürden sanata, spordan eğitime kadar her alanda gençlere ve ailelerine hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kültür, Güncel, İftar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA İzmir'de Ramazan Şenliği Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:09:01. #7.12#
SON DAKİKA: TÜGVA İzmir'de Ramazan Şenliği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.