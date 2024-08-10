TÜGVA İzmir Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleştirildi

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından İzmir'de yaz okulu kapanış programı yapıldı.

Buca Stadyumu'nda gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler yarışma ve sahne gösterilerinin yanı sıra şiir okudu, zeybek gösterisi sundu.

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, öğrencileri çaba, gayret ve fedakarlıklarından dolayı tebrik etti. Gençlerin, geleceğe donanımlı şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Elban, "Ailelerimiz, hassasiyetleri ve fedakarlıkları sayesinde çocuklarımız bu kurslara geldiler. Bu kursları bilgi ve belli donanımlarla başarıyla bitirdiler. İnşallah bu ve benzeri kursların sürekli devam etmesini, yavrularımızın da burada azami derecede faydalanarak geleceğimize çok faydalı gençler, çok faydalı insanlar yetişmesini temenni ediyorum." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Türkiye Gençlik Vakfı ailesi olarak ayağı yere sağlam basan, klas ve entelektüel gençler yetiştirmeyi istediklerini söyledi. Beşinci, bütün çalışmalara bu kapsamda hazırlandıklarını ifade ederek "Bu gençlik konuşacak, gök kubbede hoş bir seda yayılacak. Bu gençlik yazacak, hakikati tüm dünya okuyacak. Bu gençlik yürüyecek." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı velilere, TÜGVA'ya güvenerek çocuklarını yaz okullarına göndermelerinden dolayı teşekkür etti.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata ise 10 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, milli ve manevi değerlerle öğrencilere hizmet ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, halk eğitim merkezi müdürlüklerindeki kursiyerlerin, yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan stantları gezdi.

Programa Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile aileler katıldı.