TÜGVA, Trabzon\'da "Büyük Aile İftarı" düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Temsilciliğince, "Büyük Aile İftarı" programı gerçekleştirildi.

TÜGVA ve Trabzon Büyükşehir Belediyesince, Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik, mehteran konseri ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, yaptığı konuşmada Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Üçüncü, "İnşallah nice ramazan aylarına sağlıklı, huzurlu ve tekrar ulaşabilmeyi hepimize nasip eylesin." dedi.

Üçüncü, TÜGVA'nın dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulduğunu kaydetti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Trabzon'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü vesilesiyle Çanakkale şehitlerini rahmetle anan Beşinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Filistin bayrağını görmüşken masum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Artık ramazanın son günlerine geldik. Hüzünlüyüz, çok güzel bir ayı geride bırakıyoruz. On bir ayın sultanı kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin, muhabbetin zirve yaptığı bir ayı geride bırakıyoruz. Rabb'im bir daha kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Bu muhabbeti, bu kardeşliği daim eylesin. Rabb'im, Ramazan Bayramı'nı huzurlu, bereketli eylesin. Bu duygu ve düşünceyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Programa, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.