TÜGVA Yaz Okulları Cami Buluşması - Son Dakika
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TÜGVA Yaz Okulları Cami Buluşması

TÜGVA Yaz Okulları Cami Buluşması
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Bulanık'ta 600 öğrenciyle TÜGVA Yaz Okulları etkinliği düzenlendi, milli değerler vurgulandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Cami Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Cami'de düzenlenen etkinliğe 600 öğrenci katıldı.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Fikret Aral, camilerin sadece ibadet edilen yerler değil aynı zamanda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın hayat bulduğu mekanlar olduğunu söyledi.

Gençlerin bu ruhu tanımasını, yaşamasını önemsediklerini belirten Aral, "Yaz okulumuzdaki hedefimiz milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı bir nesil yetiştirmektir. Türkiye genelinde devam eden TÜGVA Yaz Okulu programları Bulanık'ta da yoğun katılımla devam ediyor. İlçede yaklaşık 2 bin 500 öğrenci yaz okulu faaliyetlerinden faydalanıyor." dedi.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Kemal Yaşar ise "Çocuklarımız geleceğimizdir. TÜGVA Bulanık İlçe Temsilciliğinin düzenlediği bu anlamlı etkinlik bizi memnun etti. Biz de bu güzel organizasyona küçük bir katkı sunmak istedik. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA Yaz Okulları Cami Buluşması - Son Dakika

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