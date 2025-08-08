TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "TÜGVA Kayseri Ortaokul Yaz Okulu Kapanış Programı"na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, yaz boyunca yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

Milli ve manevi değerlere bağlı gençlik yetiştireceklerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Buradan bakınca muhteşem bir tablo görüyorum ve sizleri alkışlıyorum. Binlerce yıl önce ortaya çıkmış, dünyaya adalet ve nizam getirmiş bir milletin evlatları olarak özellikle dünyada akan kanı, gözyaşını bitirecek gençliğin, heyecanlı, donanımlı, milli ve manevi değerlere sahip olmasını istiyoruz."

Büyükkılıç ise gençlerin yaz döneminde eğitimli, donanımlı ve özgüven içerisinde olması için çalışan kurum ve kuruluşların çalışmalarını takdir ettiklerini bildirdi.

TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ise Çiçek ve Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.