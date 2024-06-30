TÜGVA, Yaz Okulu ve Doğa Kamplarıyla 300 Bin Çocuk ve Gencin Gelişimine Katkı Sağlamayı Hedefliyor - Son Dakika
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TÜGVA, Yaz Okulu ve Doğa Kamplarıyla 300 Bin Çocuk ve Gencin Gelişimine Katkı Sağlamayı Hedefliyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, bu yılki yaz okulu ve doğa kamplarıyla 300 bin çocuk ve gencin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. TÜGVA, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz aylarını verimli değerlendirmeleri için yaz okulu ve doğa kampları projesi yürütüyor. Beşinci, çocuklarının yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmesini isteyen anne ve babaların TÜGVA'nın projelerini aylar öncesinden sorduğunu, bu ilginin de kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, bu yılki yaz okulu ve doğa kampları için şu ana kadar yaklaşık 200 bini aşkın başvuru aldıklarını, başvuruların sürdüğünü söyledi.

30.06.2024 09:29
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, bu yılki yaz okulu ve doğa kamplarıyla 300 bin çocuk ve gencin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

TÜGVA, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz aylarını verimli değerlendirmeleri için yaz okulu ve doğa kampları projesi yürütüyor.

Vakfın Genel Başkanı Beşinci AA muhabirine, çalışmalarının merkezine çocuk ve gençleri aldıklarını, onların en iyi şekilde yetişmesi, topluma yön vermeleri için yıllardır çabaladıklarını kaydetti.

Gençlerin bir ülkenin en büyük zenginliği olduğunu anlatan Beşinci, "Bizim yıllık projelerimiz dahilinde dokunduğumuz bizzat genç sayısı yaklaşık 2-3 milyonu buluyor. Yurt hizmetinden tutun da liseye, münazara yarışmalarına, büyük aile pikniklerine kadar çok yönlü projelere imza atıyoruz. Dolayısıyla yıl sonunda 2-3 milyonu aşkın gence dokunmuş oluyoruz." dedi.

Beşinci, çocuklarının yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmesini isteyen anne ve babaların TÜGVA'nın projelerini aylar öncesinden sorduğunu, bu ilginin de kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, bu yılki yaz okulu ve doğa kampları için şu ana kadar yaklaşık 200 bini aşkın başvuru aldıklarını, başvuruların sürdüğünü söyledi.

Bu yıl programa yenilikler kattıklarını dile getiren Beşinci, şöyle devam etti:

"Müsabakalar, turnuvalar, sportif faaliyetler, kültür sanat çalışmalarından tutun da yüzmeye kadar öğrencilerimizin katılabileceği, yazını değerlerle dönüştürebileceği faaliyetler kattık. Sadece bir ilçe ya da 3 il özelinde değil, 81 ilde 500'e yakın ilçede olması ayrıca anlamlı. İstiyoruz ki bütün gençlerimiz, öğrencilerimiz eşit ve adil şekilde buralara katılım sağlayabilsinler ve ücretsiz bir şekilde bütün bu faaliyetlerden faydalanabilsin çünkü her bir genç, her bir öğrenci eşit imkanlarda eğitim ve öğretim almaya ve buna ulaşmaya muktedir olmalı. TÜGVA bunu sağlıyor."

Ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okullarının sürdüğünü, liselilerin katılacağı doğa kamplarının da 1 Temmuz'da başlayacağını anlatan Beşinci, "İstiyoruz ki onları sosyal medyanın etkisinden alarak doğayla bir araya getirelim. Orada enerjilerini atsınlar, aksiyonlarını göstersinler, alanında uzman kişilerle bir araya gelsinler, tecrübelerine tecrübe katsınlar. Fikirlerini, düşüncelerini, ideal çizgiye çıkartsınlar. Bu kamp vesilesiyle de 4 gece 5 gün kardeşliğin, dostluğun tadına varsınlar." diye konuştu.

Beşinci, programlara heyecanı, aksiyonu, fikri, azmi olan herkesi beklediklerini vurgulayarak, "Yaz okulu ve doğa kamplarıyla beraber bizim hedefimiz 300 bin gencimize dokunmak, onların gelişimine katkı sağlamak." dedi.

İbrahim Beşinci, öğretmenlerin de Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ortak protokol kapsamında öğrencilere yaz okullarında destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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