Efes Selçuk'un Tarımsal Kalkınma Hikâyesi Dünyaya Tanıtılıyor
Efes Selçuk'un Tarımsal Kalkınma Hikâyesi Dünyaya Tanıtılıyor

06.05.2026 10:37  Güncelleme: 11:36
TUI ve National Geographic iş birliğiyle düzenlenen ve Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü tanıtan turlar, güçlü kadınları keşfetmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, Efes Selçuk'un tarihi yerlerini gezme fırsatı buldu.

(İZMİR) - TUI ve National Geographic iş birliğiyle gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Etkili Kadınları" turları devam ediyor. Turlar kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü, yurt dışından gelen yedi kişilik bir kafileyi ağırladı.

Antik uygarlıklardan günümüze kadar toplum üzerinde etkili olmuş güçlü kadınları keşfetmek amacıyla düzenlenen "Türkiye'nin Etkili Kadınları: Geçmişten Günümüze Artemis & Meryem Ana Evi" National Geographic günübirlik turları kapsamında, ziyaretçilere Efes Tarlası Yaşam Köyü tanıtıldı.

Uluslararası bir turizm şirketi olan TUI Musement ile Efes Selçuk Belediyesi arasında kurulan iş birliği sonucunda, Efes Tarlası Yaşam Köyü odağında Efes Selçuk'un daha fazla ziyaretçinin uğrak noktası olması hedefleniyor. Bu kapsamda düzenlenen deneyim turlarında Efes Tarlası Yaşam Köyü, önemli duraklardan biri olma yolunda ilerliyor.

Efes Selçuk'un tarihi destinasyonlarını da gezen katılımcılar, Efes Tarlası Yaşam Köyü ile başlayan tarımsal kalkınma hamlesi hakkında bilgi aldı. Ziyaretçilere Toprak Okulu'nda düzenlenen eğitimler, Tohum Merkezi'nde yürütülen çalışmalar, plantasyon alanları, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi ve Köy Enstitüleri Anı Odası hakkında bilgi verildi. Ziyaretçiler ayrıca Artemis Tapınağı ve Meryem Ana Evi'ni de gezdiler.

Kaynak: ANKA

Kültür, Güncel, Son Dakika

