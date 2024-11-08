TÜİK 2023 Hizmet-Ticaret Enerji Tüketimini Açıkladı - Son Dakika
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TÜİK 2023 Hizmet-Ticaret Enerji Tüketimini Açıkladı

TÜİK 2023 Hizmet-Ticaret Enerji Tüketimini Açıkladı

Hizmet-ticaret sektöründe 2023'te nihai enerji tüketimi 503 bin 682 terajul olarak belirlendi.

08.11.2024 11:23
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet-ticaret sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketiminin 503 bin 682 terajul olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı. 'Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri Araştırması', TÜİK tarafından örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 15 bin 697 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, girişimlerin 2023 referans yılında nihai olarak tükettikleri enerji kaynaklarına ait bilgiler derlendi. İlk kez yayımlanan bu bülten ile kamu sektörü de dahil olmak üzere hizmet-ticaret alt sektörleri ayrıntısında enerji ürünlerinin nihai tüketimine ait istatistikler sunuldu. Bültende ayrıca, veri merkezlerinin enerji tüketimine ait bilgiler paylaşıldı.

Buna göre; hizmet-ticaret sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 503 bin 682 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 34,4 ile 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla yüzde 18,7 ile 'konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' ve yüzde 9,9 ile 'su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri' sektörleri takip etti.

EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI ELEKTRİK

Hizmet-ticaret sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 56,2 ile elektrik, yüzde 29,2 ile doğal gaz ve yüzde 6,7 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu. Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 67,2 ile yine elektrik oldu. Bu sektörde, elektrikten sonra yüzde 21,4 ile doğal gaz ve yüzde 6,7 ile petrol ürünleri en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

'Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması' sonuçlarına göre; veri merkezlerinde 2023 yılında tüketilen elektrik miktarı 587 gigawatt-saat oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

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