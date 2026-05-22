Tüik: "Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüz Ölçümü Yüzde 26,1 Arttı"

22.05.2026 10:46  Güncelleme: 11:58
TÜİK, Ocak- Mart 2026 Yapı İzin İstatistikleri verilerini paylaştı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37,0 ve yüz ölçüm yüzde 26,1 arttı.

TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜN YÜZDE 72,8'İ BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ

2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 72,8'i belediyeler, yüzde 27,2'si ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 30,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNALARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 3,5 ARTTI
Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 4,8, daire sayısı yüzde 10,1 ve yüz ölçüm yüzde 3,5 arttı. 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 82,6'sı belediyeler, yüzde 17,4'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZ ÖLÇÜM PAYI YÜZDE 69,8 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 22,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.


Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 20,2, daire sayısı yüzde 37,1 ve yüz ölçüm yüzde 26,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 azalırken, daire sayısı yüzde 2,3 ve yüz ölçüm yüzde 2,7 arttı.
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 4,5 ARTTI
Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 6,2, daire sayısı yüzde 12,0 ve yüz ölçüm yüzde 4,5 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 1,4 ve yüz ölçüm yüzde 5,6 azalırken daire sayısı aynı kaldı.



