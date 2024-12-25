TÜİK Aralık Güven Endeksi Artış Gösterdi

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(ANKARA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında bir önceki aya göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttığını bildirdi.

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında artarak 113,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 113,0 ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerine ulaştı.