TÜİK'e göre ağustosta tavuk eti aylık yüzde 5,6 düştü, yumurta yüzde 7,1 yükseldi. - Son Dakika
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TÜİK'e göre ağustosta tavuk eti aylık yüzde 5,6 düştü, yumurta yüzde 7,1 yükseldi.

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TÜİK\'e göre ağustosta tavuk eti aylık yüzde 5,6 düştü, yumurta yüzde 7,1 yükseldi.
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TÜİK ağustos Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Ağustosta tavuk eti üretimi 237 bin 749 ton olurken, yumurta üretimi 2 milyar 40 milyon 54 bin adede ulaştı; et üretimi bir önceki aya göre yüzde 5,6 azaldı, yumurta üretimi yüzde 7,1 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerine göre, tavuk eti üretimi 237 bin 749 ton, tavuk yumurtası üretimi 2,04 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK'in ağustos ayı "Kümes Hayvancılığı Üretimi" istatistikleri açıklandı. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,6, tavuk eti üretimi yüzde 3,7 arttı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı.

Bir önceki ay 251 bin 861 ton olan tavuk eti üretimi ağustos ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 237 bin 749 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 904 milyon 42 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ağustos ayında yüzde 7,1 oranında artarak 2 milyar 40 milyon 54 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuAğustosEkonomiGüncelSon Dakika

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