TÜİK'in Haziran Ayı İşsizlik Verilerine Göre Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı Arttı - Son Dakika
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TÜİK'in Haziran Ayı İşsizlik Verilerine Göre Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı Arttı

DİSK Araştırma Merkezi'nin raporuna göre, geniş tanımlı işsiz sayısı pandemi döneminden daha fazla artarak 11 milyon 810 bin kişiye yükseldi. Kadın işsizliği yüzde 37'ye yükselirken, resmi işsizlerin yaklaşık yüzde 88'i işsizlik ödeneği alamıyor.

12.08.2024 13:47
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(ANKARA) - TÜİK'in haziran ayı işsizlik verilerini açıklamasının ardından DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) rapor yayımladı. DİSK-AR'ın hazırladığı raporda, geniş tanımlı işsiz sayısının pandemi döneminden daha fazla olduğu vurgulanarak, son bir ayda 1 milyon 718 bin artarak, 11 milyon 810 bin olduğu belirtildi.

İSK-AR, işgücü istatistiklerinin yayımlanmasının ardından dar ve geniş tanımlı işsizlik oranlarını içeren bir rapor paylaştı. DİSK'in raporunda, "Geniş tanımlı işsizlik zivrede, yüzde 29,2 ve 11 milyon 810 bin" denildi. DİSK-AR, geniş tanımlı işsiz sayısının son bir yılda 2,7 milyon, son bir ayda ise 1,7 milyon kişi arttığını belirtti.

DİSK-AR'ın raporunda, şu ifadelere yer verildi:

"DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Haziran 2024'te 11 milyon 810 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK'e göre pandemi öncesinde, 2019 Haziran'da yüzde 13,7 olan dar tanımlı işsizlik Haziran 2024'te yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Ancak aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 19,1'den yüzde 29,2'ye yükseldi. Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 668 bin artarak 9,1 milyondan 11,8 milyona yükseldi. Covid-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 10 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 5 milyon 205 bin kişi arttı."

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37'ye yükseldi

DİSK-AR'ın raporunda kadın işsizliğinin erkek işsizliğinden daha fazla olduğuna vurgu yapıldı. TÜİK raporunda Haziran 2024'te mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak görüldü.

Resmi işsizlerin yaklaşık yüzde 88'i işsizlik ödeneği alamıyor

Raporda, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması nedeniyle işsizlerin büyük çoğunluğunun yardımlardan faydalanamadığı belirtildi. DİSK-AR, şöyle açıkladı:

"Haziran 2024'te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 305 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR'un Haziran 2024 İşsizlik Sigortası Bültenleri verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 377 bin civarındadır. Böylece Haziran 2024'te resmi işsizlerin sadece yüzde 11,4'ü işsizlik ödeneği alabildi. Yaklaşık 3 milyon işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 88,6'sının işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor."

Geniş ve dar tanımlı işsizlik farkı 20 puan

DİSK-AR'ın raporunda geniş ve dar tanımlı işsizlik oranı arasındaki farkın açıldığına değinildi. Raporda, "Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artıştır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark açılmaktadır" tespiti yapıldı.

Kaynak: ANKA

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