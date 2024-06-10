TÜİK Nisan Ayı İş Gücü İstatistiklerini Açıklayacak

10.00 - TÜİK, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini açıklayacak. (ANKARA)
10.00- Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın görülmesine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda çiftçilerle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ POLATLI)
15.00- 19.00 - CHP PM ve MYK, Genel Başkan Özgür Özel, başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
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