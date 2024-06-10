TÜİK Nisan Ayı İş Gücü İstatistiklerini Açıklayacak - Son Dakika
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TÜİK Nisan Ayı İş Gücü İstatistiklerini Açıklayacak

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava devam edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda çiftçilerle buluşacak. CHP PM ve MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

10.06.2024 09:04
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10.00 - TÜİK, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın görülmesine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda çiftçilerle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ POLATLI)

15.00- 19.00 - CHP PM ve MYK, Genel Başkan Özgür Özel, başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, Murat Bakan, Erhan Adem, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK Nisan Ayı İş Gücü İstatistiklerini Açıklayacak - Son Dakika

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