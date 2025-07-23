TÜİK'ten Genel Tarım Sayımı Detayları - Son Dakika
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TÜİK'ten Genel Tarım Sayımı Detayları

23.07.2025 12:58
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TÜİK, 2025 Genel Tarım Sayımı'nın detaylarını açıkladı. Saha çalışmaları 2025'te başlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin arazi, hayvan, alet ve makine varlığı, sulama ile iş gücü gibi tarım sektörüne ilişkin yapacağı genel tarım sayımıyla ilgili detayları paylaştı.

TÜİK'in sitesinde yayımlanan duyuruya göre, soru formuna cevap vermeden önce bitkisel üretim için tasarruf şekline bakılmaksızın (sahip olunan ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde) kullanılan tüm parsellere ilişkin bilgiler (ada ve parsel numaraları bazında), fiilen bitkisel üretim yapılmayan ahır ve samanlık gibi işletme binaları ile kavaklık, koruluk, taşlıkla kaplı diğer parseller, varsa traktör ve biçerdöverler için plaka bilgileri, sahip olunan veya kullanılan diğer tarımsal alet ve makinelerin listesi hazırlanacak.

Tüzel kişi statüsündeki tarımsal işletmeler, kendilerine verilen şifrelerle internet sitesi üzerinden soru formunu yine kendileri dolduracak.

İnternet sitesi üzerinden soru formunu doldurmayan gerçek kişi statüsündeki tarımsal işletmelerse, randevu usulüyle sayım bürolarına davet edilecek ve yüz yüze görüşme yöntemiyle ankete cevap verecek.

Genel tarım sayımının referans dönemleri

Sayımda beyan edilen bilgilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) gibi sektöre ilişkin idari kayıtlar, nüfus kayıtları, kadastro bilgileri, traktör-biçerdöver tescil kayıtları gibi verilerle anlık olarak karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı kullanılacak.

Çalışmanın referans dönemi, 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan 2025 üretim yılı olacak. Bitkisel üretim ile tarımsal alet ve makine kullanımı için 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025, hayvancılık, tarımsal alet ve makine varlığı içinse 1 Temmuz esas alınacak.

Sayım kapsamında derlenen veriler istatistiki amaçlar dışında kullanılmayacak, üçüncü kişilerle ya da idari, adli, askeri hiçbir makam veya kuruluşlarla paylaşılmayacak.

Tarım sayımına ilişkin ilk sonuçlar 2026'nın ikinci yarısında paylaşılacak

Tarım sayımına katılacaklar sorularını bulunduğu ilçedeki sayım komitesine, il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine ya da TÜİK Bölge Müdürlüğüne başvurabilecek, Alo 124 aracılığıyla TÜİK Çağrı Merkezi'ni arayabilecek.

Saha çalışması, tam sayım kapsamında derlenecek veriler ile örnekleme yoluyla derlenecek iş gücü verileri için Temmuz 2025'te başlayacak, 2025 yılı sonuna kadar devam edecek. Örnekleme yoluyla derlenecek diğer verilere ilişkin çalışmalar, 2026 yılında gerçekleştirilecek.

2025 Genel Tarım Sayımı'na ilişkin ilk sonuçların 2026 yılının ikinci yarısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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