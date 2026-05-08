TÜİK ve TESKİ'den Ziyaretler

08.05.2026 09:57
TÜİK ve TESKİ yöneticileri, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkez Başkan Yardımcısı Aydın Keskin Kadıoğlu ve Eğitim Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranlıoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kadıoğlu ile Boranlıoğlu ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Kadıoğlu ile Boranlıoğlu'na, TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir de eşlik etti.

-TESKİ Genel Müdürü Özgül'e ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Onur Özgül'ü ziyaret etti.

Tunçer ve Özgül makamda bir süre görüştü.

Özgül, ziyaret için Tunçer'e teşekkür etti.

-Başkan Nallar Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Hürriyet Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallelerde vatandaşlara sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

Kaynak: AA

