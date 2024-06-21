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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım - GFE) nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 52,20 oranında arttı.

TÜİK, nisan ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE'de 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 72, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,08 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,70 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,87 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 49,13 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 73,70 artış kaydedildi.