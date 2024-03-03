Tüketici Örgütleri Ramazan Alışverişinde Fiyat Kontrolü ve Fazla Alışverişe Dikkat Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tüketici Örgütleri Ramazan Alışverişinde Fiyat Kontrolü ve Fazla Alışverişe Dikkat Çekiyor

Tüketici örgütleri, vatandaşlara, ramazan ayı dolayısıyla yapacakları alışverişlerde ve satın alacakları ramazan kolilerinde ürünlerin fiyatlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri ve gereğinden fazla alışveriş yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.

03.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketici örgütleri, vatandaşlara, ramazan ayı dolayısıyla yapacakları alışverişlerde ve satın alacakları ramazan kolilerinde ürünlerin fiyatlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri ve gereğinden fazla alışveriş yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Vatandaşlar, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur alışverişlerini yapmaya başladı. Bu dönemde artan mutfak alışverişi yanında, içinde çeşitli gıda ürünlerinin yer aldığı ramazan kolileri de rağbet görüyor.

Pek çok market ve e-ticaret platformu ramazan paketlerini çeşitli kampanyalarla satmaya başlarken, ürünlerin fiyatları da paket içeriğine göre değişiklik gösteriyor. Paketlerde, meşrubat, makarna, bakliyat ürünleri, salça, sıvı yağ, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri yer alıyor. Kimi paketlerde sucuk, kaşar, kavurma, hurma, zeytin, helva ve reçel gibi iftariyelikler de bulunabiliyor.

Şirketler çalışanlarına, hayır kurumları da ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için de bu kolileri tercih ediyor.

Fiyat mukayesesi yapılmalı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ramazan alışverişi yapan vatandaşların, ürünün farklı satış noktalarındaki fiyatı hakkında önceden araştırma yapmasını önerdi.

Fiyat mukayesesinin önemine işaret eden Küçük, "Yaklaşan ramazan nedeniyle bazı işletmeler ürün fiyatlarını yükseltebiliyor. Böyle dönemlerde bazı satıcılar artan talebi fırsata çevirmek istiyor. Bu nedenler özellikle ihtiyacımız kadar alışveriş yapmamız önemli. İhtiyacımızdan fazla alışveriş yaparak yoğun talep oluşturmak işletmeler tarafından suistimal edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, alışverişe çıkmadan önce vatandaşların mutlaka ihtiyaç listesi hazırlaması önerisinde bulunarak, bu liste sayesinde ihtiyaca uygun alışveriş yapılabileceğini söyledi.

İftar için gidilen restoranda fiyat tarifesine dikkat edilmeli

Marketlerde son dönemde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılıklar olabildiğine dikkati çeken Küçük, şu uyarılarda bulundu:

"Satın alınan ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında bir fark olduğunda hangi fiyat daha düşükse tüketici onun uygulanmasını isteme hakkına sahip. Bu konuda gerek ilgili kanun ve yönetmeliklerde tüketiciler lehine gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Mutlaka etiketlerdeki fiyatlarla kasadan geçen fiyatları kontrol edip eğer etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark varsa işletmeye itiraz edip hangisi düşükse fiyat onun uygulanmasını istemeliyiz."

Küçük, yerel yönetimlerin, Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının bu konudaki denetimleri sıklaştırması gerektiğini belirterek, denetimlerin caydırıcı yönü bulunduğunu aktardı.

Restoran ve lokantaların kapı girişlerinde ve masa üzerlerinde fiyat tarifelerini bulundurma zorunluluğunun bulunduğunu anımsatan Küçük, iftar için gidilen yerlerde söz konusu düzenlemenin uygulanıp uygulanmadığına da dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Küçük, aykırı bir durum varsa gerekli mercilere şikayette bulunulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Ramazan kolilerinde son kullanma tarihi tuzağı

Vatandaşların aldıkları ramazan kolilerinde mutlaka ürünlerin son kullanma tarihinin geçip geçmediğini kontrol etmeleri gerektiğine dikkati çeken Küçük, şöyle devam etti:

"Son kullanma tarihine az bir süre kalmış ürünleri ramazan kolilerine koyabiliyorlar. Ramazan kolisini aldığınızda son kullanma tarihi geçmiş ürünleri fark etmeyebiliyorsunuz. Bu durum ayıplı mal kapsamına giriyor. Eğer ürünün son kullanma tarihi geçmişse veya son kullanma tarihine çok az bir süre kalan ürünler koliye koyulmuşsa yine işletmeye maddi zararımızın giderilmesi için başvurabiliriz. Satın aldığımız tarihi elimizdeki fişle ispatlayabiliriz. Eğer işletmeler bunu kabul etmezlerse yine tüketici hakem heyetlerine başvurabiliriz."

Fiyat etiketi uyarısı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal da ramazan kolisi hazırlatan vatandaşlar ve şirketlerin, koli içine konulan ürünleri bizzat başında durarak kontrol etmesinin önem taşıdığını belirtti. Koçal, "Kolilere, son tüketim tarihi geçmiş ve merdiven altı ürün olmamasına dikkat edilmeli. 'Hayır' yapalım derken vatandaşın sağlığını tehlikeye atmayalım."dedi.

Koçal, ramazan nedeniyle fırsatçıların ürünlere her yıl olduğu gibi bu yıl da fahiş zamlar yapabileceğine işaret ederek, gıda alışverişi yapmadan önce hangi gıdadan ne kadar alınacağının belirlenmesini ve en uygun fiyatın nerelerde olduğunun araştırılması önerdi.

Planlı alışverişin önemine dikkati çeken Koçal, şunları kaydetti:

"Alışverişlerinizi planlı, bilinçli ve bilgili yapmanız, bütçeniz ve sağlığınız için önem taşımaktadır. Perakende olarak satılan ürünlerin ambalaj veya kaplarının üzerlerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde vatandaşların ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması mecburidir. Etiket konulmaması halinde ise aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yere asılması mecburidir. Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur."

Kaynak: AA

Alışveriş, Alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüketici Örgütleri Ramazan Alışverişinde Fiyat Kontrolü ve Fazla Alışverişe Dikkat Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Belli Oldu
    11:49 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.

  • Van'da Kadınlar Geri Dönüşümle Gelir Elde Ediyor
    11:45 Van'da Kadınlar Geri Dönüşümle Gelir Elde Ediyor

    Van'da usta öğretici Neriman Özdemir Avcı'nın girişimleriyle açılan kursa katılan kadınlar, evlerinde kullanmadıkları, çevreden topladıkları eskimiş malzemeleri yeni ürünlere dönüştürerek satışa sunuyor. Avcı, kadınların yeteneklerini gösterebilmelerini sağlamak ve sosyalleşmelerine öncülük etmek için kurs açtı. Kadınlar, geri dönüşümle süs eşyasına dönüştürdükleri ürünleri farklı platformlarda satışa sunarak gelir elde ediyor.

  • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirdiği hızlı treni kullanarak Sivas'a gitti
    11:44 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirdiği hızlı treni kullanarak Sivas'a gitti

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta düzenlenen aday tanıtım törenine katılmak için eleştirdiği yüksek hızlı treni kullanarak seyahat etti. Karamollaoğlu, daha önce hizmet olmadığını belirttiği trenle Sivas'a giderken partililer tarafından karşılandı.

  • CHP'li Tanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim afişine tepki gösterdi
    11:43 CHP'li Tanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim afişine tepki gösterdi

    CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim afişinde, 'Ne karagül ne kırmızıgül, sadece Beyazgül' ifadeleri kullanmasına tepki gösterdi.

  • Baharın müjdecisi 12 bin yıllık çiğdemler çiçek açtı, 12 bin yıllık siyez toprakla buluşturuldu
    11:43 Baharın müjdecisi 12 bin yıllık çiğdemler çiçek açtı, 12 bin yıllık siyez toprakla buluşturuldu

    Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde baharın müjdecisi çiğdemlerin çiçek açması ile 12 bin yıllık coğrafi işaretli siyez toprakla buluşturulmaya başlandı. Siyez buğdayının kış sebebiyle yapılamayan ekimi, çiğdemlerin çiçek açması ile gerçekleştirildi. Siyez, doğal olarak ekilen ve hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yetiştirilen bir üründür. Siyezden yapılan ürünler ise yoğun ilgi görüyor.

  • Antalya Diplomasi Forumu 2024
    11:43 Antalya Diplomasi Forumu 2024

    Antalya Diplomasi Forumu 2024'te düzenlenen "Enerji Güvenliğinde Değişen Paradigmalar" başlıklı panelde enerji jeopolitiğinde yaşanan paradigma değişiklikleri, Ukrayna'daki savaşın dünya enerji piyasaları ve enerji siyasetine etkileri, temiz enerjiye geçiş ve sıfır emisyon hedefleri ile...

  • Manisa Büyükşehir Belediyesi için 19 partinin adayı yarışacak
    11:41 Manisa Büyükşehir Belediyesi için 19 partinin adayı yarışacak

    Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi için 19 partinin ve adayının yarışacağını açıkladı.

  • Rize'nin Çayeli ilçesi Aşıklar köyü üzümden yapılan pekmez ile tanınacak
    11:41 Rize'nin Çayeli ilçesi Aşıklar köyü üzümden yapılan pekmez ile tanınacak

    Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle pekmez ve kokulu üzüm şırası üretmek için tarımsal kalkınma kooperatifini kurdu. Köy halkı, israf olan meyveleri pekmez, meyve suyu, şıra ve reçel haline getirerek ek gelir elde etmeyi hedefliyor. Projeyle kırsalda yaşayan nüfusun geliri artırılarak kente göçün azaltılması amaçlanıyor.

  • Muğla Yeşilay Şubesi, gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti
    11:40 Muğla Yeşilay Şubesi, gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti

    Muğla Yeşilay Şubesi, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti. Film, internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın etkin kullanımının gençlerin manipülasyonuna ve demokrasinin tahrip edilmesine nasıl yol açtığını anlatıyor. Film gösterimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve halkın ilgisiyle dikkat çekti.

  • Samsun'da polis ekipleri sınava yetişemeyen öğrencileri taşıdı
    11:39 Samsun'da polis ekipleri sınava yetişemeyen öğrencileri taşıdı

    Samsun'da düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetişemeyen öğrencileri motosikletli polis ekipleri sınava yetiştirdi. Sınav merkezine belirlenen saatte yetişemeyen bazı öğrenciler ise sınava alınmadı.


11:05 Türkiye pazarında da yer alıyordu Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti
10:36 Seçimde gözler Şanlıurfa’da olacak AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak
10:31 Torundan dedeyi öldüren plan Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar Torundan dedeyi öldüren plan! Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar
10:13 Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi! AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor
09:00 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: ’Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz'
11:26 İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı
09:50 Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu
09:27 Fatih Erbakan: 1 Nisan’da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız Fatih Erbakan: 1 Nisan'da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız
09:03 Yüzlercesi kıyıya vurdu Turizm ve balıkçılığı vurabilir Yüzlercesi kıyıya vurdu! Turizm ve balıkçılığı vurabilir
08:42 81 ilde dev operasyon Arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı 81 ilde dev operasyon! Arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı
08:41 11 katlı bina saniyeler içinde kağıt gibi yıkıldı 11 katlı bina saniyeler içinde kağıt gibi yıkıldı
08:11 Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na ’Ben bundan sonra Türkiye’de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum’ dedi Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum' dedi
03:49 Asker eğlencesi faciayla bitti 1 ölü, 1 yaralı Asker eğlencesi faciayla bitti! 1 ölü, 1 yaralı
01:30 9. kattan düşen gençten acı haber Kaza mı, intihar mı 9. kattan düşen gençten acı haber! Kaza mı, intihar mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 11:46:45. #1.13#
SON DAKİKA: Tüketici Örgütleri Ramazan Alışverişinde Fiyat Kontrolü ve Fazla Alışverişe Dikkat Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement