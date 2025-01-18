Tüketicilerden Ayakkabı ve Bedel İadesi Şikayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tüketicilerden Ayakkabı ve Bedel İadesi Şikayeti

Tüketicilerden Ayakkabı ve Bedel İadesi Şikayeti

2024'te en çok ayakkabı şikayeti yapıldı; tüketicilerin çoğu bedel iadesi talep etti.

18.01.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -  Tüketiciler, Tüketici Hakem Heyetlerine geçen yıl en çok "ayakkabı" daha sonra "kıyafete" ilişkin şikayet başvurusu yaptı. Tüketiciler, genel olarak yaptıkları şikayetlerinin karşılığında "ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesini" değil, en çok "bedel iadesi" talebinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılına ilişkin Tüketici Hakem Heyetleri'ne gelen başvuruları paylaştı. Açıklamaya göre, Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2024 yılında yapılan başvurularda, tüketiciler en çok "bedel iadesi" talebiyle başvuruda bulundu. 2024 yılında ürün ve hizmetlerde, tüketiciler tarafından en çok "ayakkabıya" ilişkin şikayet başvurusu yapıldı. Toplam şikayetlerin  yaklaşık yüzde 13,2'si olan 100 bin 445 adet "ayakkabıya" ilişkin yapıldı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2024 yılında toplam 755 bin 997 adet başvuru yapılırken, 762 bin 100 adet uyuşmazlık Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. 2023 yılında yapılan başvuruların 4 milyar lira olan parasal değerine göre yüzde 75 artış gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne yazılı olarak başvuru yapma imkanı bulunuyor. Ayrıca tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne ulaştırabiliyor. Bu kapsamda, 2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.

Tüketiciler en çok "bedel iadesi" talep etti

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2024 yılında yapılan başvurularda, tüketicilerin en çok 'bedel iadesi' talebiyle başvuruda bulunduğu görüldü. Ayrıca yaklaşık 293 bin başvuruda 'bedel iadesi' talep edildi. Yaklaşık olarak 204 bin başvuruda ise 'ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi' talebinde bulunuldu. Diğer başvurularda ise 'ücretsiz onarım' ve 'bedelden indirim' talepleri tüketiciler tarafından hakem heyetlerine iletildi.

En çok "ayakkabı" şikayet edildi

2024 yılında ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, tüketiciler tarafından en çok ayakkabıya ilişkin konularda başvuru yapıldı. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2'si ayakkabıya ilişkin (100 bin 448 adet başvuru) olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800 adet) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,85 ile kredi kartı üyelik ücreti (36 bin 725), yüzde 4,09 ile cep telefonu (30 bin 959), yüzde 3,94 ile mobilya (29 bin 846), yüzde 3,80 ile internet abonelikleri (28 bin 733) ve yüzde 2,82 ile GSM aboneliği (21 bin 328) oldu.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise 2024 yılında en çok başvuru yüzde 58,79 ile en çok perakende ticaret sektöründe (444 bin 485) kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10,14 ile finansal hizmetler sektörüne (76 bin 702) ve yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri sektörüne (74 bin 70) yönelik başvurular izledi."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüketicilerden Ayakkabı ve Bedel İadesi Şikayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:01:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tüketicilerden Ayakkabı ve Bedel İadesi Şikayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.