Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatla Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatla Alındı

02.07.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

73 yaşındaki Cemil Kılıç, Bitlis'te başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan ve tükürük bezinde tümör bulunan 73 yaşındaki Cemil Kılıç, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Tükürük bezindeki tümörden rahatsız olan Kılıç, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvurdu.

Muayene ve tetkikler sonrası ameliyat edilmesine karar verilen Kılıç, hastanede görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Reza Badıeı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Hastayı taburcu eden Dr. Badıeı, basın mensuplarına, büyük tükürük bezinin bulunduğu yerden yüz sinirlerinin geçtiğini söyledi.

Tükürük bezlerindeki tümörlerin alınması sırasında bu sinirlerin zarar görebileceğini belirten Badıeı, "Ameliyatın yan etkileri olabilir. İnce ve hassas bir ameliyat olduğu için genelde bu tür hastalar büyük şehirlerdeki eğitim ve araştırma hastanelerine sevk ediliyormuş. Hastamız Van'da ameliyat olmaya karar vermişti ama ben de 'o ameliyatları yapabilirim' dedim. Hasta bize güvendi. Allah'a şükür kusursuz ve hasarsız bir ameliyat geçirdi." diye konuştu.

Hastanenin şartlarıyla ekiplerin çok iyi olduğunu vurgulayan Badıeı, "İstanbul ve Ankara'dan gelen iki meslektaşımız çok becerili. Kulak burun boğaz tümörü, kulak, sinüs ve burun ameliyatlarının tamamını burada yapabiliriz. Diyarbakır'a, Van'a ve İstanbul'a sevke gerek yok. Hastamızın durumu iyi. Yüz hareketlerini yapabiliyor." diye konuştu.

Kılıç ise "Allah devletimizden ve doktorumuzdan razı olsun. Doktorumuzun bu ameliyatı yaptığını öğrenince burada tedavi olmaya karar verdim. Çok şükür iyiyim." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Cemil Kılıç, Bitlis, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatla Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Fred, Fenerbahçe’deki geleceğini resmen açıkladı Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

16:41
Parkta tartışan çocuğu kazmayla dövdü
Parkta tartışan çocuğu kazmayla dövdü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama Ölü ve yaralılar var
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 17:07:47. #7.13#
SON DAKİKA: Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatla Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.