Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatla Alındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan ve tükürük bezinde tümör bulunan 73 yaşındaki Cemil Kılıç, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Tükürük bezindeki tümörden rahatsız olan Kılıç, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvurdu.

Muayene ve tetkikler sonrası ameliyat edilmesine karar verilen Kılıç, hastanede görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Reza Badıeı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Hastayı taburcu eden Dr. Badıeı, basın mensuplarına, büyük tükürük bezinin bulunduğu yerden yüz sinirlerinin geçtiğini söyledi.

Tükürük bezlerindeki tümörlerin alınması sırasında bu sinirlerin zarar görebileceğini belirten Badıeı, "Ameliyatın yan etkileri olabilir. İnce ve hassas bir ameliyat olduğu için genelde bu tür hastalar büyük şehirlerdeki eğitim ve araştırma hastanelerine sevk ediliyormuş. Hastamız Van'da ameliyat olmaya karar vermişti ama ben de 'o ameliyatları yapabilirim' dedim. Hasta bize güvendi. Allah'a şükür kusursuz ve hasarsız bir ameliyat geçirdi." diye konuştu.

Hastanenin şartlarıyla ekiplerin çok iyi olduğunu vurgulayan Badıeı, "İstanbul ve Ankara'dan gelen iki meslektaşımız çok becerili. Kulak burun boğaz tümörü, kulak, sinüs ve burun ameliyatlarının tamamını burada yapabiliriz. Diyarbakır'a, Van'a ve İstanbul'a sevke gerek yok. Hastamızın durumu iyi. Yüz hareketlerini yapabiliyor." diye konuştu.

Kılıç ise "Allah devletimizden ve doktorumuzdan razı olsun. Doktorumuzun bu ameliyatı yaptığını öğrenince burada tedavi olmaya karar verdim. Çok şükür iyiyim." dedi.