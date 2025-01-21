Tülay Hatimoğulları'ndan Gözaltılara Tepki

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik gözaltılara tepki göstererek "Ev baskınlarıyla, gözaltılarla; sosyalistlere, devrimcilere, yurtseverlere diz çöktüreceğini zanneden akıl hep yanıldığı gibi yine yanılacak" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş ve Sosyalist Kadın Meclisleri'nin (SKM) Sözcüsü Tanya Kara'nın da aralarında olduğu çok sayıda partilinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bileşen partimiz Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik gerçekleşen gözaltı saldırılarını kabul etmiyoruz. ESP Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş ve SKM Sözcüsü Tanya Kara'nın da aralarında olduğu yoldaşlarımız yalnız değil. Ev baskınlarıyla, gözaltılarla; sosyalistlere, devrimcilere, yurtseverlere diz çöktüreceğini zanneden akıl hep yanıldığı gibi yine yanılacak. Barış ve demokrasi için ortak mücadelemizi büyütelim!"