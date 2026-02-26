Tulip Siddiq'e Kırmızı Bülten

Bangladeş'te mahkeme, idam mahkumu eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in yeğeni ve İngiltere Parlamentosunda milletvekili olan Tulip Siddiq hakkında Interpol'e "kırmızı" bülten bildirimi yapılmasına ilişkin başvuruyu kabul etti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC), "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davalarda hapis cezasına çarptırılan Siddiq hakkında "kırmızı" bülten çıkarılması konusunda bildirim yapılması için başvuruda bulundu.

ACC'nin hazırladığı başvuru belgesinde, Siddiq'in, hakkındaki davaların açılmasından önce Bangladeş'i terk ettiği ve delilleri yok etmeye çalıştığı savunuldu.

Başkent Dakka'daki mahkeme, ilgili başvuruyu inceledi ve Siddiq'in aranması için Interpol'e "kırmızı" bülten bildiriminde bulunulmasına hükmetti.

Siddiq, teyzesi Hasina ile mali bağlantılarının incelenmesi üzerine Ocak 2025'te İngiltere Hazine Bakanlığında Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı görevinden istifa etmişti.

İngiltere Parlamentosunda Londra'nın Hampstead ve Highgate bölgelerini temsil etmeye devam eden Siddiq, Bangladeş'te "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davalarda hapis cezasına çarptırılmıştı.

Teyzesi Hasina da Bangladeş'te 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlamalarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.